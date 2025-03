Reconhecimento facial ajuda a prender quase 30 foragidos no Carnaval na Grande BH Equipamentos identificam pessoas que têm mandados de prisão em aberto; casos mais frequentes são relacionados a crimes violentos, aponta polícia Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 02/03/2025 - 17h12 (Atualizado em 02/03/2025 - 17h25 ) twitter

Câmeras ajudaram polícia identificar foragidos

Quase 30 foragidos da Justiça foram capturados em Belo Horizonte e região metropolitana apenas nesse sábado (1º) de Carnaval, graças à tecnologia de câmeras de reconhecimento facial instaladas na cidade. As câmeras, ligadas a um banco de dados com informações de condenados de todo o país, identificaram suspeitos em meio à multidão de foliões.

Em um dos casos, um homem foi reconhecido na Praça Sete, em BH, próximo a um bloco de Carnaval. “Ele estava próximo a um bloco e, através do reconhecimento facial, a situação foi identificada. Os policiais que estavam próximos realizaram a abordagem e confirmaram que ele estava foragido, com um mandado de prisão por homicídio”, explicou o tenente Bruno Tayranni. O homem, após tentar esconder sua identidade, confirmou ser o procurado.

Segundo a PM, a maioria dos detidos tem mandados de prisão por crimes graves, como homicídios, roubos, furtos e estupros.

Na sexta-feira (31), um homem de 30 anos, condenado a 13 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi capturado na Rodoviária de BH enquanto tentava deixar a cidade. “Ele estava se preparando para deslocar para outra cidade quando foi identificado”, afirmou o tenente Hamilton.

A tecnologia de reconhecimento facial foi crucial para essas prisões. As câmeras instaladas pela cidade estão espalhadas por postes estratégicos e também acopladas a drones que sobrevoam os blocos de Carnaval. Elas têm capacidade de reconhecer pessoas a até quatro quilômetros de distância, permitindo que as equipes de policiais realizem abordagens rápidas, mesmo em meio à aglomeração de foliões. “A polícia militar recebe as informações em tempo real e pode agir de forma eficaz”, completou o tenente Hamilton.