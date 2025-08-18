Defesa de empresário suspeito de matar gari em Belo Horizonte deixa o caso Renê estava sendo representado por advogados do escritório Ariosvaldo Campos Pires, um dos mais tradicionais de MG Minas Gerais|Ezequiel Fagundes, da RECORD MINAS e Nalu Saad, da RECORD MINAS 18/08/2025 - 17h53 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A defesa de Renê da Silva Nogueira Júnior abandonou o caso de homicídio.

Renê é suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte.

Novo laudo de balística indica que a arma do crime pertence à sua esposa, uma delegada da Polícia Civil.

A Justiça determinou a quebra do sigilo telefônico e do veículo utilizado no crime. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de matar gari em BH Reprodução/RECORD MINAS

A defesa de Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, em Belo Horizonte, informou, nesta segunda-feira (18) que deixou o caso. Renê estava sendo representado pelos advogados Andrey Trindade Araújo Coelho, Henrique Viana Pereira e Leoardo Guimarães Salles, do escritório Ariosvaldo Campos Pires, um dos mais tradicionais de Minas Gerais. Em petição para Justiça, os advogados informam que o investigado foi notificado e irá constituir novo procurador.

A saída do defensor acontece em meio a novas revelações sobre o crime. Na última sexta-feira (15), a RECORD MINAS trouxe o resultado do laudo de balística, que apontou que arma usada no crime pertence a delegada da Polícia Civil Ana Paula Balbino, esposa de Renê.

Na semana passada, à Justiça em Belo Horizonte determinou a quebra do sigilo telefônico e do veículo utilizado pelo investigado no dia do crime. Procurado pela RECORD MINAS, os advogados afirmaram que a decisão foi tomada após uma conversa reservada com Renê e que o motivo da saída é de “foro íntimo”, pessoal.

