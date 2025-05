Cleitinho pede vídeo com Virginia em CPI após defender fim das apostas no país Senador disse ainda que não colocaria ‘dedo na cara’ de influenciadora, em fala que provocou reações na comissão Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 12h35 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h52 ) twitter

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) fez um vídeo com Virnigia Fonseca na CPI das Bets Reprodução/TV Senado - 13.05.2025

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) pediu para fazer um vídeo com a influenciadora digital Virginia Fonseca durante o depoimento dela à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets nesta terça-feira (13).

A ação inusitada veio pouco após o congressista defender o fim das apostas em jogos no país. “Nessa CPI, a gente deveria estar banindo esse tipo de jogo para a população”, afirmou.

Cleitinho também disse que não colocaria “o dedo na cara” da Virginia e fez um apelo para que a influenciadora deixe de divulgar plataformas em suas redes sociais.

“Sensibilizar, tocar seu coração para que você comece a fazer propaganda com outros tipos de jogos e faça mais do seu pré-treino”, afirmou.

‌



Após a declaração, o senador foi até Virginia e pediu para que ela enviasse um abraço para a esposa e a filha.

A influenciadora seguiu o pedido de Cleitinho e, ao longo da situação, fez uma brincadeira com o senador, pedindo para que ele comprasse mais do “pré-treino” que ela vende on-line.

‌



Em outros momentos, Virginia também disse que irá avaliar a possibilidade de parar de divulgar apostas.

“Irei pensar sobre, mas não vou mentir. Eu hoje o Brasil inteiro faz isso. O Brasil inteiro joga, o Brasil inteiro divulga”, afirmou. A influenciadora também citou contratos firmados e disse que uma eventual mudança passaria pelo cancelamento de acordos.

‌



‘Dedo na cara’

A declaração ligada ao “dedo na cara” dada por Cleitinho repercutiu entre senadores da comissão, que negaram ter acusado a influenciadora Virginia e destacaram que ela está na comissão como testemunha — e não investigada.

O presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), disse que tem atuado para que a comissão “não vire circo” e defendeu o mandato dele como parlamentar. A relatora, Soraya Thronicke (Pode-MS), por sua vez, convidou Cleitinho a fazer parte da CPI.

