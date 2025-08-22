Instituto de Finanças Internacionais diz que tarifaço já afeta preços nos Estados Unidos Segundo instituto, taxas impostas por Donald Trump estão alimentando a inflação americana Internacional|Do R7 22/08/2025 - 08h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Instituto de Finanças Internacionais aponta que tarifas de Donald Trump afetam a inflação nos EUA.

Custos de importação e preços dos produtores estão subindo devido ao esgotamento dos estoques.

Restrições à imigração diminuem a oferta de mão de obra, distorcendo a criação de empregos.

Federal Reserve enfrenta pressão sobre a política monetária em meio a riscos crescentes de inflação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Donald Trump Daniel Torok/Official White House Photo - 9.7.2025

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) afirma que as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump estão “claramente” alimentando a inflação americana, com os preços de importação e de produtores subindo à medida que os estoques de reserva se esgotam. A análise foi publicada em relatório nesta quinta-feira (21).

De acordo com a nota, também as restrições à imigração nos EUA estão apertando a oferta de mão de obra, o que reduz o ponto de equilíbrio da criação de empregos e distorce sinais.

Para o instituto, com as tarifas elevando os custos e as restrições à imigração apertando a oferta de mão de obra, a questão da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não é sobre se é hora de cortar os juros, mas sobre quando as reduções podem começar sem o Fed perder sua credibilidade.

“O Fed está limitado de cortar sem uma desinflação mais clara, mas enfrentando riscos crescentes de inflação impulsionada pela oferta”, diz o texto, ao ressaltar que a questão-chave não é quando a inflação cairá, mas se ela subirá novamente antes que o crescimento desacelere de maneira firme.

O IIF ainda avalia que a demanda parece resiliente, embora sinais de estresse estejam surgindo entre as famílias de baixa renda. Ainda de acordo com o relatório, a manufatura e a construção privada estão enfraquecendo sob o peso das tarifas e das condições financeiras mais restritivas.

