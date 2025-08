Grave acidente na BR-146 deixa oito mortos e uma criança ferida em Minas Gerais Única sobrevivente do carro foi uma criança de 12 anos, encontrada consciente e presa às ferragens Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 04/08/2025 - 08h29 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante atendimento da ocorrência, uma van colidiu com o carro já acidentado e atingiu duas pessoas que prestavam socorro Divulgação/Corpo de Bombeiros

RESUMO DA NOTÍCIA Um acidente na BR-146 em Guaxupé resultou em oito mortes e uma criança ferida.

Colisão envolveu três veículos, incluindo um carro de passeio, uma motocicleta e uma caminhonete.

A única sobrevivente foi uma criança de 12 anos, resgatada consciente e levada ao hospital.

Uma van colidiu com o carro acidentado durante o socorro, e investigação das causas do acidente está em andamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um trágico acidente na noite deste domingo (3) deixou oito mortos e uma criança ferida na BR-146, em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. A colisão envolveu três veículos, um carro de passeio, uma motocicleta e uma caminhonete, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

Segundo o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, o carro de passeio, com cinco ocupantes, seguia no sentido Guaxupé quando colidiu frontalmente com uma motocicleta que trafegava no sentido contrário, rumo a Muzambinho. Após o impacto, o carro perdeu o controle e bateu em uma caminhonete, que transportava duas pessoas.

No local, foram confirmadas as mortes dos dois ocupantes da motocicleta, dos dois passageiros da caminhonete e de quatro dos cinco ocupantes do outro carro. A única sobrevivente do carro foi uma criança de 12 anos, encontrada consciente e presa às ferragens. Ela foi resgatada pelas equipes de emergência e encaminhada pelo SAMU à Santa Casa de Guaxupé, onde permanece sob cuidados médicos.

Durante o atendimento da ocorrência, uma van que passava pela rodovia colidiu com o carro já acidentado e atingiu duas pessoas que prestavam socorro às vítimas. Não há confirmação sobre o estado de saúde desses envolvidos adicionais.

‌



A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal atuaram na organização do trânsito e na preservação da cena do acidente. Já a concessionária EPR, responsável pela rodovia, realizou a limpeza e sinalização do trecho, que permaneceu interditado por horas.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O caso é considerado um dos mais graves registrados na região neste ano.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp