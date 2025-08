Mulher é presa suspeita de matar marido e forjar suicídio na Grande BH Suspeita apresentou diferentes versões dos fatos e foi submetida a um exame que detectou marcas de disparo Minas Gerais|Fernanda Rodrigues, da Record Minas 03/08/2025 - 10h55 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h57 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 45 anos foi presa suspeita de matar o marido em Baldim, na Grande BH.

A mulher teria forjado um suicídio após o crime, mas a perícia apontou indícios de sua culpa.

Foi encontrado um revólver e cápsulas no local, além de sinais de que o corpo da vítima não estava na posição correta em relação ao tiro.

A suspeita apresentou diferentes versões dos fatos e foi submetida a um exame que detectou marcas de disparo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o perito, a arma do crime estava molhada, o que levanta a suspeita que ela tenha sido lavada Reprodução/Google Street View

Uma mulher, de 45 anos, foi presa na madrugada deste sábado (2) por suspeita de matar o próprio marido, em Baldim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, ela tentou forjar um suicídio, mas a perícia revelou indícios de que ela seria a verdadeira autora do crime.

Conforme o registro, a Polícia Militar foi acionada e foi até a casa do casal. Ao chegar no local, os agentes se deparam com várias pessoas exaltadas afirmando que a vítima havia tentado se matar. Os PMs entraram na residência e viram objetos quebrados e vidros espalhados pelo quintal.

Os agentes encontraram o homem deitado de costas na cama, com os braços esticados junto ao corpo, e com uma poça de sangue na cabeça. Ele ainda apresentava sinais vitais e chegou a ser socorrido para um posto de saúde, mas não resistiu.

Os militares encontraram uma arma de fogo embaixo da cama, além de duas cápsulas usadas e uma intacta. Questionada, a esposa da vítima contou que ela e o marido voltavam de uma festa de família quando começaram uma discussão. Ao chegar em casa, o desentendimento se intensificou e a mulher pegou um jarro, dizendo: “Isso representa o nosso casamento de 30 anos”, e o jogou no chão, quebrando-o.

Então, a vítima teria dito: “Agora você vai ver que sou um homem de coragem”, e se trancou no quarto. Segundo a suspeita, pouco tempo depois, ela ouviu os disparos, nervosa, ela inicialmente disse que arrombou a porta do cômodo. Mas depois mudou a versão e disse que apenas a empurrou.

A perícia da Polícia Civil foi até o local e constatou dois disparos de arma de fogo: um atingiu o teto do quarto e o outro a nuca da vítima. Segundo o perito, a arma do crime estava molhada, o que levanta a suspeita que ela tenha sido lavada. Perguntada, a autora disse que ficou muito nervosa e urinou de forma involuntária, o que pode ter contaminado o revólver.

A perícia ainda disse que a posição do corpo não condizia com a marca de disparo. O corpo foi removido até o IML de Sete Lagoas e a mulher encaminhada para a delegacia de Baldim. Lá, a suspeita fez um exame que detectou marcas de acionamento de gatilho. Ela alegou que trabalha em supermercado e conta moedas durante o dia, além de fazer as tarefas domésticas. A mulher ainda disse que praticava tiro como CAC com o marido.

A mulher foi presa após a perícia constatar indícios suficientes da autoria do crime. Uma arma, três cartuchos e dois celulares foram apreendidos.

