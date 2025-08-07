Influenciadora é atacada com golpe de faca por vizinha por dívida de R$50 em BH
Suspeita foi presa e será ouvida pela Polícia Civil; vítima foi socorrida e levada para o Hospital Risoleta Neves
Uma mulher foi presa por suspeita de atacar a vizinha com golpes de faca, na noite desta quarta-feira (06), no bairro Planalto, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima foi ferida na mão e precisou de atendimento médico.
A vítima é a influenciadora Marina Lino, de 22 anos. Ela tem mais de 80 mil seguidores em uma rede social e era amiga da autora. A jovem mora sozinha no condomínio e combinava com a amiga de pagá-la para ela lavar suas roupas.
Segundo Marina, a suspeita disse que ela devia R$ 50 para ela, mas a influenciadora negou. Com a insistência, as duas começaram a brigar por um aplicativo de mensagens. Marina resolveu pagar a quantia e devolveu uma planta que havia ganhado de presente da suspeita.
Quando Marina desceu para pagar a suspeita, a autora saiu com uma faca e atacou a jovem no elevador. A vítima tentou se defender, mas foi atingida com um corte na mão. O marido da vizinha conseguiu contê-la e tirá-la do elevador.
O porteiro viu a cena pelas câmeras de segurança e conseguiu socorrer a influenciadora. Marina foi levada para o Hospital Risoleta Neves, onde foi atendida e liberada. Ela levou seis pontos na mão. A PM foi acionada e prendeu a suspeita.
A Polícia Civil informou que uma suspeita, de 45 anos, será ouvida por meio da Central Estadual do Plantão Digital.
