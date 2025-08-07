Influenciadora é atacada com golpe de faca por vizinha por dívida de R$50 em BH Suspeita foi presa e será ouvida pela Polícia Civil; vítima foi socorrida e levada para o Hospital Risoleta Neves Minas Gerais|Do R7, com Arnon Gonçalves da Record Minas 07/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h58 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Influenciadora foi atacada com uma faca por sua vizinha, na noite de quarta-feira, em Belo Horizonte.

A agressão ocorreu após uma discussão sobre uma dívida de R$50 pela lavagem de roupas.

A vítima, que sofreu um corte na mão e precisou de seis pontos, foi socorrida pelo porteiro do prédio.

A suspeita, de 45 anos, foi presa e será ouvida pela Polícia Civil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jovem mora sozinha e combinava com a amiga de pagá-la para ela lavar suas roupas Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi presa por suspeita de atacar a vizinha com golpes de faca, na noite desta quarta-feira (06), no bairro Planalto, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima foi ferida na mão e precisou de atendimento médico.

A vítima é a influenciadora Marina Lino, de 22 anos. Ela tem mais de 80 mil seguidores em uma rede social e era amiga da autora. A jovem mora sozinha no condomínio e combinava com a amiga de pagá-la para ela lavar suas roupas.

Segundo Marina, a suspeita disse que ela devia R$ 50 para ela, mas a influenciadora negou. Com a insistência, as duas começaram a brigar por um aplicativo de mensagens. Marina resolveu pagar a quantia e devolveu uma planta que havia ganhado de presente da suspeita.

Quando Marina desceu para pagar a suspeita, a autora saiu com uma faca e atacou a jovem no elevador. A vítima tentou se defender, mas foi atingida com um corte na mão. O marido da vizinha conseguiu contê-la e tirá-la do elevador.

‌



O porteiro viu a cena pelas câmeras de segurança e conseguiu socorrer a influenciadora. Marina foi levada para o Hospital Risoleta Neves, onde foi atendida e liberada. Ela levou seis pontos na mão. A PM foi acionada e prendeu a suspeita.

A Polícia Civil informou que uma suspeita, de 45 anos, será ouvida por meio da Central Estadual do Plantão Digital.

