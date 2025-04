Padeiro de BH nega envenenamento e diz que a família dele também comeu torta Homem se apresentou espontaneamente na delegacia nesta quarta-feira (23), acompanhado da esposa, e foi liberado após depoimento Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 e Gizelle Ferreira, da RECORD MINAS 23/04/2025 - 19h56 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Padeiro nega ter envenenado tortas em BH Reprodução/RECORD MINAS

O padeiro responsável pela padaria alvo de investigação após três clientes serem internados na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (23), na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, ele negou que tenha envenenado os alimentos. O homem foi liberado após ser ouvido pelo delegado.

“Em suas declarações, alega ter levado para casa outra torta quando esteve na empresa antes do ocorrido, a qual foi consumida por sua família, e nenhum deles sentiu algo diferente. A esposa do padeiro também prestou declarações como testemunha. A investigação agora prosseguirá a cargo da delegacia de área para outras diligências necessárias à elucidação do caso, e a Polícia Civil não descarta nenhuma linha investigativa”, revelou o delegado Alex Sandro Cecílio Pimenta, da Central Estadual do Plantão Digital.

Em entrevista à RECORD MINAS, o homem de 55 anos, que prefere não ser identificado, disse que usou farinha, manteiga, ovos e sal para fazer a massa. Já o recheio foi feito com cebola, alho, colorau, água, farinha e peito de frango.

“Eu trouxe uma torta redonda para casa no sábado. A minha filha de cinco anos, a minha esposa e minha sogra comeram. Ninguém passou mal. Tanto que sobrou um pedaço, que eu levei para a delegacia”, afirmou o homem com 40 anos de experiência.

‌



Sobre o relato feito por uma colega de trabalho que afirmou tê-lo visto exaltado no telefone na padaria e sugerindo que “cometeria uma tragédia”, o padeiro contou que estava conversando com a esposa e negou ter feito alusão a um ataque. “Qual o meu interesse em matar quem não me prejudicou? Eu vou matar pessoas que nem conheço?”, questionou.

O padeiro afirmou que, ao fazer as tortas, não suspeitou da qualidade das mercadorias usada, mas questionou o modo de armazenamento dos produtos já prontos.

‌



Veja a íntegra da entrevista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp