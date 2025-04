Prefeitura de Betim (MG) decreta emergência após aumento de casos de síndromes respiratórias UPAs e hospitais do município funcionam com lotação máxima; determinação será válida por 120 dias, mas pode ser prorrogada Minas Gerais|Do R7 17/04/2025 - 17h24 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

UPAs e hospitais de Betim (MG) funcionam com lotação máxima devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave Reprodução/Record Minas

A Prefeitura de Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou estado de emergência na saúde pública nesta quinta-feira (17). A medida foi adotada após um aumento nos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), principalmente em crianças. A determinação será válida inicialmente por 120 dias, mas pode ser prorrogada.

“A medida foi tomada diante do cenário epidemiológico preocupante registrado nas últimas semanas em Minas Gerais e em outras regiões do país”, informou o decreto. De acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde coordena todas as ações e serviços voltados ao enfrentamento da emergência.

“O decreto determina que, enquanto perdurar a situação de emergência, todas as redes hospitalares que prestam serviços ao SUS Betim devem adotar medidas administrativas imediatas para priorizar a liberação de leitos clínicos, unidades de suporte ventilatório e UTIs pediátricas para atendimento aos casos de SRAG”, detalhou.

Segundo a Prefeitura de Betim, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Teresópolis, Norte, Alterosas e PTB funcionam com lotação máxima. Por causa disso, pacientes fora do perfil de atendimento estão aguardando transferências, que estão sendo dificultadas pela ocupação total de leitos no município e na região Metropolitana de Belo Horizonte.

‌



Outras unidades de saúde da cidade, como o Hospital Regional de Betim e o Centro Materno-Infantil, também enfrentam problemas, principalmente em relação a ocupação total dos leitos.

“Estamos adotando todas as medidas necessárias para proteger nossas crianças e garantir o atendimento emergencial à população. O momento exige atenção, união de esforços e agilidade para conter o avanço da síndrome respiratória em nosso município”, afirmou o prefeito Heron Guimarães (União Brasil).

‌



De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde de Betim, até 16 de abril, a cidade notificou 128 casos de SRAG. Na rede pública, o município dispõe de 53 pacientes pediátricos internados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp