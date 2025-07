Apresentadores e repórteres compartilham expectativas para a RECORD nos Bairros, em BH Evento, que acontece das 08h às 12h, será cheio de atrações musicais, sorteios e serviços; confira toda a programação Minas Gerais|Do R7 17/07/2025 - 16h13 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h13 ) twitter

Praça do bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai receber a RECORD nos Bairros Reprodução/Record Minas

Há seis meses à frente do Balanço Geral MG, o Lair Rennó tem um desafio diferente neste sábado (19). Acompanhado do nosso time de repórteres e apresentadores, Lair vai comandar o programa direto da Praça do Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, durante a RECORD nos Bairros. O evento, que acontece das 08h às 12h, será cheio de atrações musicais, sorteios e serviços.

Logo após o programa desta quinta (17), ele parou um pouquinho para conversar com o R7 e compartilhar as expectativas para o evento. “Eu estou muito animado porque é a primeira vez que eu faço a RECORD nos Bairros, mais perto das pessoas. Eu faço um jornal muito popular, que depende muito da participação de quem assiste. E vou ter o privilégio de, pela primeira vez, encontrar com as pessoas de pertinho, do jeito que eu gosto, para abraçá-las, conversar, ouvi-las”, contou Lair.

Outra pessoa que vai estrear no evento é a nossa apresentadora Leila Toledo. No comando das fofocas mais quentes do mundo das celebridades, no quadro A Hora da Venenosa, ela vai agitar o público e promete soltar muito veneno.

“Minha expectativa é bem grande porque é a primeira vez que eu vou participar. Estar perto do público que acompanha o Balanço Geral, principalmente a Hora da Venenosa, é muito bom. Então, eu tenho certeza que vai rolar bastante fofoca, bastante alegria e as pessoas que estão lá vão gostar bastante, porque é um evento preparado com muito carinho para o melhor telespectador do mundo”, destacou Leila.

E teremos mais participantes. O Asafe Alcântara, que está todos os dias no meio da galera, interditando BH e região metropolitana no quadro Bairro a Bairro, também vai estar no Confisco. Ele vai animar o palco e entregar vários prêmios.

“Estou muito ansioso para a RECORD nos Bairros. O evento combina muito comigo e com o trabalho que faço na telinha da RECORD. O bairro Confisco vai ficar pequeno com a festa que vamos fazer e com o tanto que vou gritar. Eu estou doidinho para a gente se divertir junto”, completou.

Além desse time de peso, os apresentadores do MG no Ar, Mauro Tramonte; do Cidade Alerta, Hélverte Moreira; e do MG Record, Garcia Jr, também vão marcar presença. Nossos repórteres Shirley Barroso, Vinícius Rangel, Michelyne Kubitschek e Regiane Moreira vão reforçar o grupo com muita informação e diversão.

“Eu acho que esse tipo de evento, RECORD nos bairros, aproxima a emissora do público e mostra que a gente não ajuda somente dentro da redação, dentro da televisão, a gente está também ao lado do povo, nas comunidades, ajudando com prestação de serviço, com diversão e entretenimento. É uma maneira de estar mais próximo do público de uma forma leve e descontraída”, explicou Shirley.

Confira tudo o que terá no evento:

Serviços

Emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito): oferecido pelo Recivil (Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais), é preciso levar documento de identificação e comprovante de endereço.

Beleza: corte de cabelo e esmaltação oferecidos pela equipe da Embelleze.

Vagas de Emprego: tenda com vagas de emprego oferecidas pelo Supermercados BH.

Saúde: na abertura, alongamentos para todas as idades. Além disso, a Drogaria Araújo vai realizar a aferição de pressão e exames de glicemia. Já a Prefeitura de Belo Horizonte vai promover vacinação contra a gripe, avaliações em saúde bucal, orientações de prevenção à dengue e outras arboviroses.

Lazer: uma rua de lazer, montada pelo SESC, contará com brinquedos infláveis para a criançada.

Além disso, a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) promoverá ações do Procon, do SINE (Sistema Nacional de Emprego), da ferramenta GO BH e da Sala Mineira do Empreendedor.

Sorteios e brindes

Os participantes também podem concorrer a brindes. Em comemoração ao 29º aniversário do Supermercados BH, a rede vai distribuir brindes e 29 vale-compras de R$500. Além disso, um caminhão de prêmios, com produtos essenciais para mobiliar a casa, será sorteado no evento.

O ganhador vai receber batedeira, micro-ondas, mixer, conjunto de panelas, sanduicheira, fogão, ferro de passar a vapor, liquidificador, cama box queen, smart tv 40”, lavadora de roupas, sofá retrátil, guarda roupas para casal, fritadeira air fryer e uma geladeira duplex.

Além disso, Valenet vai sortear uma Smart TV de 50”, a APVS um vale combustível de R$ 350 e a Drogaria Araújo uma cesta de produtos.

O SESC também vai premiar um dos participantes. O sortudo terá direito a duas diárias em hotéis da empresa em Minas Gerais com direito a café da manhã, nas unidades de Ouro Preto, Venda Nova, Contagem ou Poços de Caldas.

Informações

Data: 19/07/2025

Horário: 08h às 12h

Local: Praça do Confisco - rua G, 265 - Conjunto Confisco, Belo Horizonte/MG.

