Saiba como chegar até a Praça do Confisco, em BH, onde acontece a RECORD nos Bairros

A RECORD nos Bairros acontece no dia 19 de julho, na Praça do Confisco, de 8h às 12h; veja programação Reprodução/Record Minas

A Praça do Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai receber a RECORD nos Bairros, neste sábado (19), das 8h às 12h. O evento leva um pedacinho da TV para a região, com a presença de apresentadores e repórteres e a gravação do Balanço Geral MG direto da praça.

Além disso, os participantes poderão aproveitar serviços, como a emissão da segunda via de certidões, músicas e sorteios.

Para quem utiliza GPS ou aplicativos, usar 'Praça do Confisco' como endereço, fique atento porque a localização pode aparecer como Contagem.

Para quem sai do Centro, da área hospitalar ou da região do Padre Eustáquio, há duas linhas de ônibus para chegar ao local: 5034 e 5035. Eles param bem do lado da praça e funcionam normalmente aos sábados.

Para quem está na região dos bairros União, Ouro Minas ou até mesmo na Pampulha, pode pegar o Suplementar 53, que vai do bairro Ouro Minas até o Confisco. O ônibus passa por avenidas como Antônio Carlos, Abraão Caram, Carlos Luz, Fleming, Cristiano Machado e Bernardo Vasconcelos.

Para quem sai de Contagem, tem a linha 401A, que faz o trajeto entre o Tijuca e a Cidade Industrial. Ele também para perto da praça e funciona normalmente aos sábados.

E para quem decidir ir de carro de aplicativo ou seguindo o GPS, basta colocar “Praça do Confisco” como endereço. Atenção: pode acontecer de aparecer que a Praça está localizada em Contagem, mas não se preocupe, isso acontece porque é uma região de divisa dos municípios.

Confira tudo que vai acontecer na RECORD nos Bairros:

Informações

Data: 19/07/2025

Horário: 08h às 12h

Local: Praça do Confisco - rua G, 265 - Conjunto Confisco, Belo Horizonte/MG.

