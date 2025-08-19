Suspeito de matar segurança em boate de MG se entrega à polícia após uma semana foragido Weverton Elimar Pereira, de 30 anos, fugiu do local logo após o crime; outros funcionários também foram feridos Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 19/08/2025 - 18h42 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h45 ) twitter

Weverton Elimar Pereira, de 30 anos, suspeito de matar o segurança Jailton Pereira Costa Júnior, de 27 anos, em uma boate na cidade de Pará de Minas, a cerca de 85 km de Belo Horizonte, no interior de Minas, se entregou à polícia nesta terça-feira (19), após mais de uma semana foragido.

O crime ocorreu na madrugada de 10 de agosto, durante uma confusão generalizada na casa noturna. Tudo começou quando os seguranças da casa de shows expulsaram um grupo de clientes envolvidos em uma briga dentro da boate. A vítima foi baleada na cabeça e não resistiu.

Além de Jailton, outros seguranças foram feridos durante a briga. Um deles, baleado no braço contou que, antes dos tiros, ele e os colegas foram alvo de garrafadas, socos e empurrões. Um terceiro funcionário sofreu corte no queixo e outro teve luxação no braço durante as agressões.

Segundo a Polícia Militar, a confusão começou durante um show do cantor Hungria, quando seguranças tentaram separar uma briga generalizada entre clientes. O autor dos disparos, conhecido como “Costela”, deixou o local e retornou momentos depois armado. Na ocasião, atirou contra os seguranças e fugiu logo em seguida.

Câmeras de segurança identificaram ao todo quatro pessoas envolvidas na confusão. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, as investigações seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso e localizar outros suspeitos.

A boate e a empresa de segurança contratada, a qual os seguranças prestavam serviço, manifestaram pesar pelo ocorrido e reforçaram apoio às vítimas e familiares.

*Sob supervisão de Maria Luiza Reis

