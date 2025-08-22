‘Te encontro em BH’, prefeitura anuncia nova marca para atrair turistas à capital mineira Campanha foi apresentada nesta quinta-feira (21) pelo prefeito Álvaro Damião durante o 9º Salão Nacional do Turismo, em São Paulo Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 22/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h31 ) twitter

‘Te encontro em BH’, prefeitura anuncia nova estratégia para atrair turistas à capital mineira

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), anunciou um novo slogan para atrair visitantes para a capital, durante o 9º Salão Nacional do Turismo, em São Paulo. Batizado como “Te encontro em BH”, a marca surgiu a partir do impulsionamento dos eventos culturais na cidade. A campanha busca apresentar a cidade e os pontos turísticos com o típico “jeitinho mineiro”. Mas, sem deixar de lado o crescimento tecnológico e a vida movimentada que a capital oferece.

“BH é a cidade do sim. Sim, eu posso te encontrar. Sim, eu te encontro em BH. Te encontro no Mercado Central, te encontro na Pampulha, em Venda Nova, no Barreiro. O importante é que a gente se encontre em BH”, afirmou.

A criação da marca nasceu de estudos feitos com moradores, turistas, belohorizontinos que vivem em outras cidades e representantes do setor de turismo. Segundo a prefeitura, a pesquisa mostrou a força do apelido “BH” e a importância de integrá-lo ao nome oficial. A junção é uma associação do afeto com o peso institucional.

“A união das duas expressões busca valorizar a relação da população com a cidade e, ao mesmo tempo, apresentar a capital ao mundo como espaço de encontros, diversidade e experiências”, declarou.

A campanha da PBH também busca atender um outro público: inovadores e empreendedores locais, com uma identidade que também representa oportunidades, revelando Belo Horizonte como um polo de inovação tecnológica e empresarial.

O uso público da marca permitirá que hotéis, bares, restaurantes, mercados e iniciativas privadas adotem o selo em seus serviços e ações promocionais.

“A identidade ‘Te Encontro em BH’ será utilizada em campanhas promocionais, feiras internacionais, eventos estratégicos, como a Copa do Mundo Feminina em 2027, da qual a capital mineira será uma das sedes, e em materiais oficiais de divulgação turística’, destacou.

*Estagiária sob supervisão de Lucas Eugênio.

