Veja o que se sabe sobre o caso misterioroso de dois corpos encontrados na Grande BH Um dos homens foi achado morto dentro de uma mala; suspeito foi preso, mas motivação do crime ainda não foi revelada Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 )

O corpo de Jairo e do amigo dele, Anderson Alves Brandão, de 51 anos, foram localizados depois que vizinhos deram falta dos dois

Ainda é misterioso o encontro de dois corpos em uma residência no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos corpos estava dentro de uma mala e o outro enterrado no quintal. A descoberta ocorreu na tarde dessa segunda-feira (23), quando um casal notou a ausência dos vizinhos e decidiu verificar a situação.

Encontro dos corpos

Com a ajuda de cães farejadores, o corpo de Anderson Alves Brandão, de 51 anos, foi localizado no terreno do imóvel. E dentro de uma mala estava o corpo de Jairo Vieira lima, de 64 anos, que era dono da casa e tinha deficiência física.

Suspeito preso

Ao chegar à casa, policiais encontraram João Vitor Fernandes Mello, de 28 anos, que alegou ter comprado o imóvel recentemente. Ele deu informações vagas sobre o paradeiro dos proprietários anteriores. Durante as buscas, a polícia encontrou um colchão ensanguentado e um martelo com vestígios de sangue. O suspeito tem antecedentes criminais por furto e tentativa de homicídio, e foi preso em flagrante.

Mistério

Segundo relatos, João Vitor teria sido acolhido por Jairo a pedido do pai do rapaz, que também é vizinho e amigo antigo da família. Os parentes da vítima e a polícia ainda não desvendaram as motivações para os assassinatos.

‌



A prima de Jairo Vieira Lima conversou com a nossa equipe: “É de uma covardia sem tamanho. Meu primo não fazia nada a ninguém. Acolheu esse rapaz e teve esse fim. Estamos devastados”, contou Luciene Ribeiro Rocha.

Investigações

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, por meio de nota, que ratificou a prisão em flagrante de João Vitor Fernandes Mello por suspeito de envolvimento nos homicídios (qualificados devido ao meio cruel utilizado no crime), e a ocultação dos cadáveres das duas vítimas. Ainda segundo a Polícia, após as atividades de polícia judiciária, João foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

‌



A Corporação informou ainda que, na tarde de segunda-feira (23), a perícia da Polícia Civil compareceu ao bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, para realizações dos primeiros levantamentos e coleta de vestígios relacionados ao crime acima. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames. O inquérito segue a cargo da 10ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios no município. A Polícia informou ainda que demais informações poderão ser prestadas após o encerramento das investigações.

