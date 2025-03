Zema lamenta morte de Fuad Noman: ‘deixa um legado importante’ Governador de Minas Gerais ressaltou contribuição profissional do político à frente de secretarias de Estado Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 26/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h27 ) twitter

Romeu Zema homenageou Fuad Noman Divulgação/Governo de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou, na tarde desta quarta-feira (26), a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). No pronunciamento, Zema destacou a contribuição profissional do político, que já ocupou cargos de nível estadual e federal.

“É como muita tristeza que eu recebi a notícia e me despeço do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Ele foi um nome muito importante na vida pública, ao serviço público. Trabalhou por muitos anos no Governo de Minas Gerais. Ocupou cargos de destaque, como secretário da Fazenda, de Transportes e Obras Públicas e ainda foi presidente da Gasmig. Deixa um legado muito grande. Deixo aqui nesse momento os meus sentimentos a toda família, aos amigos e também aos belo-horizontinos”, declarou Romeu Zema.

Outros políticos e autoridades também prestaram homenagens ao político. Clique aqui para ver as mensagens.

Fuad Noman morreu aos 77 anos, às 11h27, nesta quarta-feira. De acordo com a equipe médica, a morte foi causada por complicações de um câncer no testículo diagnosticado no início do ano passado.

Fuad Noman era economista e escritor. Veja os cargos públicos ocupados por ele:

Secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República;

Diretor do Banco do Brasil;

Presidente da BrasilPrev;

Consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o governo de Cabo Verde;

Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais;

Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais;

Secretário Extraordinário da Copa do Mundo em Minas Gerais;

Presidente da Gasmig;

Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos; e

Secretário Municipal de Fazenda de Belo Horizonte.

Conheça a trajetória de vida e profissional de Fuad Noman, prefeito de BH morto aos 77 anos:

