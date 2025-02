Apenas 10% das mulheres no Pará fazem exames médicos regulares após os 40 anos Com 73 mil novos casos de câncer de mama projetados para 2025, avaliações periódicas são essenciais Pará Record|Do R7 05/02/2025 - 15h10 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h10 ) twitter

No Pará, apenas 10% das mulheres realizam avaliação médica regularmente a partir dos 40 anos de idade. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam uma projeção de 73 mil novos casos de câncer de mama para 2025.

Para prevenir a doença, o exame de mamografia é fundamental, e a realização de exames periódicos pode auxiliar no diagnóstico precoce e no tratamento eficaz.