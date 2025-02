Conjunto habitacional no Bairro do Jurunas (PA) será entregue em 100 dias, promete prefeito Mais de 88 famílias serão beneficiadas Pará Record|Do R7 22/01/2025 - 17h54 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h54 ) twitter

Um conjunto habitacional no Bairro do Jurunas, em Belém (PA), será entregue como parte do programa de saneamento da Bacia da Estrada Nova. O prefeito Igor Normando, acompanhado de uma comitiva, realizou uma vistoria nas obras, que ainda estão em andamento.

A expectativa é de que o projeto seja concluído em 100 dias, beneficiando mais de 88 famílias da região e proporcionando melhores condições de moradia e infraestrutura para os moradores.