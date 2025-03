Corrida Mulheres em Movimento reuniu mais de 3 mil atletas na orla da UFPA Evento celebrou o Dia da Mulher e premiou participantes, em clima de superação e saúde Pará Record|Do R7 11/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h06 ) twitter

A segunda edição da corrida Mulheres em Movimento ocorreu na orla da Universidade Federal do Pará, reunindo mulheres de todas as idades para celebrar a saúde e a superação.

O evento, que celebrou o Dia Internacional da Mulher, contou com mais de três mil participantes e premiou as melhores colocadas. Após a corrida, as atletas foram recompensadas com carboidratos para repor energias e celebrar suas conquistas.