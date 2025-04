Força Nacional vai reforçar segurança da Usina de Belo Monte contra invasões Ação foi tomada pelo Ministério Público em resposta a invasões de pescadores que estão reivindicando indenizações Pará Record|Do R7 09/04/2025 - 20h39 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h39 ) twitter

Em resposta a invasões de pescadores que estão reivindicando indenizações, o Ministério Público decidiu enviar a Força Nacional para a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que fica em Vitória do Xingu (PA).

A segurança da usina será reforçada pelos próximos 90 dias, conforme solicitado pelo Ministério de Minas e Energia, devido a ameaças recentes à segurança do empreendimento.

A portaria autorizando a ação foi publicada no Diário Oficial da União e a Secretaria de Segurança Pública do Pará confirmou a anuência para a atuação da Força Nacional, com apoio da Polícia Militar, se necessário.