Homem morre, após trocar tiros com a polícia Suspeito, com passagens por roubo, furto e tráfico, reagiu à abordagem enquanto pilotava moto roubada Pará Record|Do R7 21/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h37 )

Um homem com passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas estava pilotando uma moto roubada e não obedeceu à ordem de parada durante uma abordagem na Avenida Independência, em Ananindeua, quando houve troca tiros com a polícia no Pará.

O confronto resultou em sua morte.