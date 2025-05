Idoso é acusado de desrespeitar e difamar vizinhos em Ananindeua (PA) Conflito ocorre entre moradores da Passagem Santa Luzia, no bairro Quarenta Horas, em Ananindeua (PA) Pará Record|Do R7 20/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h56 ) twitter

Uma briga entre vizinhos tem gerado confusão na Passagem Santa Luzia, no bairro Quarenta Horas, em Ananindeua (PA). O conflito envolve um idoso de 67 anos e os demais moradores do bairro. O idoso, conhecido como seu Milton, é acusado de desrespeitar e difamar vizinhos. Durante a gravação da reportagem no local, o idoso se alterou com os vizinhos e precisou ser acalmado.