Instituições assinam pacto por melhorias na educação no Marajó (PA) O objetivo da reunião, que aconteceu na sede do TCM-PA, foi apoiar o desenvolvimento de pesquisas, estudos e capacitações para os municípios da região Pará Record|Do R7 09/06/2025 - 20h23 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h23 )

Cerca de 50 instituições assinaram um pacto para melhorar a educação no Marajó (PA). O objetivo da reunião, que aconteceu na sede do TCM-PA, foi apoiar o desenvolvimento de pesquisas, estudos e capacitações para os municípios da região. O trabalho do GAEPE no Marajó, que começou em 2022, já trouxe 8 mil alunos de volta às aulas.