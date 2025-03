Jovem grávida de 15 anos aguarda procedimento para retirar feto morto na Santa Casa (PA) Família denuncia demora no atendimento e falta de leitos, gerando indignação e insegurança Pará Record|Do R7 06/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h07 ) twitter

Familiares de uma adolescente de 15 anos denunciam a demora no atendimento da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. A jovem, grávida de cinco meses, precisa passar por um parto induzido após a confirmação da morte do feto.

Sem previsão de alta e enfrentando a escassez de leitos, a família busca ajuda desesperadamente em Belém. A situação tem gerado grande preocupação e indignação, levando os parentes a registrar um boletim de ocorrência e a considerar acionar o Ministério Público.

A Santa Casa informou que a paciente está recebendo atendimento multidisciplinar, enquanto a Polícia Civil investiga o caso sob sigilo.