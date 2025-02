Maresias complicam navegação no Rio Xingu (PA) Fortes agitações assustam moradores e até pilotos experientes, que redobram os cuidados Pará Record|Do R7 05/02/2025 - 15h10 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h10 ) twitter

As fortes maresias no Rio Xingu, no Pará, têm atrapalhado a navegação na região, deixando as pessoas preocupadas. As agitações do rio estão assustando a população e é necessário ter muito cuidado, pois a navegação está perigosa.

Até mesmo pilotos experientes estão adotando medidas de precauções redobradas para evitar acidentes.