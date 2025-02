Moradores enfrentam abandono e falta de infraestrutura há 15 anos Rua São Sebastião, no Pará, sofre com lama, buracos e falta de acessibilidade Pará Record|Do R7 19/02/2025 - 13h49 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h49 ) twitter

Moradores da rua São Sebastião, no Distrito Industrial de Ananindeua, no Pará, enfrentam dificuldades diárias devido à falta de infraestrutura. A via, sem asfalto, está tomada por lama, mato alto e buracos, o que dificulta o trânsito, principalmente para pessoas com dificuldades de locomoção, que precisam de ajuda para se deslocar.

Há 15 anos, os moradores pedem providências às autoridades, mas até hoje nada foi feito para melhorar as condições da rua, que reflete um verdadeiro retrato de abandono.