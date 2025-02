Moradores fecham avenida em protesto contra falta de saneamento Reclamações incluem ruas esburacadas, alagamentos e falta de acessibilidade; moradores exigem solução imediata Pará Record|Do R7 22/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h28 ) twitter

Moradores de uma comunidade no Bairro do Una, em Belém (PA), estão cobrando soluções para a falta de saneamento básico e as condições precárias da infraestrutura local. As ruas esburacadas, a falta de asfalto e os alagamentos durante as chuvas têm causado transtornos, além da ausência de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Em protesto, os moradores fecharam a passagem da avenida e afirmam que só irão liberar o acesso quando as autoridades tomarem providências para resolver os problemas.