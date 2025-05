Moradores sofrem com alagamentos após chuvas fortes Além dos alagamentos, a situação piora com o esgoto a céu aberto na Passagem Marcílio Dias, em Belém (PA) Pará Record|Do R7 22/05/2025 - 20h49 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Belém (PA), os moradores do bairro Guamá têm vivido em constante alerta devido aos alagamentos causados pelas chuvas fortes, que estão previstas até o final de maio. Além dos alagamentos, a situação piora com o esgoto a céu aberto na Passagem Marcílio Dias. As chuvas, combinadas com maré alta, poderão causar transtornos significativos, especialmente entre os dias 27 e 30 deste mês.