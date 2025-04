PF transforma maconha apreendida em biocombustíveis Projeto utiliza tecnologia termoquímica para converter a biomassa da maconha em biogás, biocarvão e vinagre pirolítico Pará Record|Do R7 02/04/2025 - 20h32 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal do Pará está realizando um projeto inovador que transforma maconha apreendida em biocombustíveis, promovendo uma alternativa energética sustentável.

Em parceria com as universidades federais do Pará e de Santa Catarina, a pesquisa utiliza tecnologia termoquímica para converter a biomassa da maconha em biogás, biocarvão e vinagre pirolítico.

O projeto multidisciplinar tem como objetivo reduzir a poluição, gerar energia renovável e diminuir custos públicos, destacando o potencial do Brasil na produção de biomassa. A iniciativa também promete revolucionar o aproveitamento de recursos naturais, contribuindo para a preservação ambiental e a segurança pública.