PRF apreende fuzis feitos em impressora 3D com alto poder letal Armas estavam com criminosos que transportavam drogas entre diversos estados Pará Record|Do R7 08/04/2025 - 20h33 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois criminosos e desmantelou um esquema de tráfico interestadual envolvendo drogas e armas modernas. A operação, que cruzou vários estados, resultou na apreensão de 53 tabletes de maconha e fuzis feitos em impressora 3D, com alto poder letal, que seriam levados para o Ceará.

De acordo com a polícia, os criminosos colaram adesivos de uma empresa de tratores no carro para despistar a fiscalização. Além disso, eles usavam uma antena satélite da Starlink para manter comunicação constante com o restante do grupo criminoso. A investigação continua para identificar os responsáveis pelo material apreendido.

Outra apreensão foi feita pela polícia em uma embarcação com 200 kg de drogas no Baixo Amazonas. Um dos suspeitos responsáveis pela carga foi morto em confronto com a polícia.