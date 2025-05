Torcedores do Remo comemoram título com churrasco e enterro simbólico do rival Clube conquistou o título do Parazão 2025 após uma emocionante vitória sobre o Paysandu Pará Record|Do R7 12/05/2025 - 20h20 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h20 ) twitter

O Clube do Remo conquistou o título do Parazão 2025 após uma emocionante vitória sobre o Paysandu. O jogo foi decidido nos pênaltis pelo capitão azulino Reinaldo, que garantiu o troféu para o Remo. A celebração dos torcedores pelo 48º título estadual do clube incluiu churrasco e até um enterro simbólico do rival. O próximo desafio do Remo será na Série B do Brasileirão, com a primeira partida marcada para junho no Mangueirão.