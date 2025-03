Vaca invade restaurante e causa caos, no Pará Animal derrubou mesas e cadeiras, mas segue desaparecido após escapar de uma fazenda Pará Record|Do R7 10/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h31 ) twitter

Um restaurante no nordeste do Pará foi surpreendido por uma vaca que decidiu fazer uma visita inusitada, causando um verdadeiro alvoroço entre os clientes.

O que parecia ser um almoço tranquilo se transformou em uma cena digna de um faroeste bovino, com mesas e cadeiras sendo derrubadas pela “intrusa”. Testemunhas contaram que o animal escapou de uma fazenda e entrou no restaurante com uma determinação impressionante.

A polícia foi chamada, mas ao chegar, encontrou apenas destroços e clientes atônitos. A busca pela vaca continuou, mas seu paradeiro segue um mistério. Moradores brincam que o comportamento agitado da vaca pode estar relacionado a uma possível gravidez.