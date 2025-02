Voadeira da FUNAI pega fogo no Rio Xingu e uma pessoa fica ferida Incidente ocorreu durante atendimentos em campo, no Pará, e vítima foi hospitalizada Pará Record|Do R7 25/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h26 ) twitter

Um momento de desespero aconteceu no Rio Xingu, no Pará, quando uma voadeira da FUNAI pegou fogo enquanto a equipe realizava atendimentos em campo. Durante o incidente, uma pessoa sofreu queimaduras e precisou ser hospitalizada.

A embarcação estava no meio do rio quando as chamas começaram, gerando grande tensão entre os envolvidos.