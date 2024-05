30 anos sem Ayrton Senna: piloto também era colecionador de carros de controle remoto. Veja 5 curiosidades sobre o tricampeão

Alto contraste

30 anos sem Ayrton Senna: 5 curiosidades sobre o tricampeão brasileiro

Há 30 anos o tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna morreu após um acidente em uma curva do circuito de Ímola, na Itália. E depois de conhecer um pouco sobre os carros que estiveram na sua garagem , o R7-Autos Carros vai desvendar as curiosidades sobre o tricampeão no mundo dos veículos.

ESTE AUDI FOI DIRIGIDO PELO AYRTON SENNA NO LANÇAMENTO DA MARCA NO BRASIL - Audi 80 S2 1993/94. Veja o vídeo!

Aeromodelismo e automodelismo

Ayrton Senna era fã de automodelismo e aeromodelismo. Tinha uma grande coleção de carros de controle remoto, barcos e aviões que gostava de construir e aprimorar. Há inúmeros registros desses momentos, geralmente em meio às férias. A família deixou um quatro fechado com diversos desses itens guardados por 30 anos.

30 anos sem Ayrton Senna: 5 curiosidades sobre o tricampeão brasileiro

Senna ganhava aeromodelos e automodelos de fabricantes, fãs e amigos, e costumava pilotar sempre quando estava com a família. Também comprava kits e costumava montá-los em sua casa em Portugal.

Jet Ski

Senna também gostava de esportes como tênis, mas era fã de esportes aquáticos. Foi fotografado em vários momentos de lazer com motos aquáticas, afinal era um fã de velocidade também na água.

30 anos sem Ayrton Senna: 5 curiosidades sobre o tricampeão brasileiro

Garoto-propaganda da Ford

Quando começou a se destacar como piloto, Ayrton Senna foi o garoto propaganda da Ford. Ele havia corrido pela Ford no início dos anos 1980 e dali surgiu uma grande parceria com a marca. Era um momento importante para a Ford no Brasil, que buscava uma renovação de produtos com a chegada do Escort. Senna estreou as campanhas da Ford com o Corcel II em 1983 e estendeu durante anos seu trabalho de parceria com a Ford.

30 anos sem Ayrton Senna: 5 curiosidades sobre o tricampeão brasileiro

Doação de capacetes e itens assinados

Ayrton Senna costumava doar capacetes usados em competições que posteriormente eram leiloados e os fundos eram aplicados em entidades sociais. A partir dessa ideia surgiu o Instituto Ayrton Senna, que a família mantém até hoje.

30 anos sem Ayrton Senna: 5 curiosidades sobre o tricampeão brasileiro

Empresário

Ayrton Senna também deixou um legado de construção comercial em torno de sua imagem. Quando as importações de carro foram permitidas nos anos 1990, Senna queria trazer uma marca premium para o Brasil e chegou a conversar com várias delas. O piloto esteve na sede mundial da Mercedes e já havia se decidido pela marca, mas mudou de ideia e junto com seus irmãos decidiu por representar a Audi via Senna Imports. A marca efetivamente desembarcou no Brasil há 30 anos, poucos meses antes de sua morte em 01 de maio de 1994.