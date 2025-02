4 segredos de especialistas para cuidar do ar condicionado do carro Funcionar sempre, trocar o filtro e não usar a recirculação sempre ajudam a preservar o sistema Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

O ar-condicionado em tempos de verão e da incidência de altas temperaturas é um item essencial dentro de um automóvel. Há alguns anos já não existem veículos vendidos sem ar-condicionado. Essencial para o conforto térmico, o ar-condicionado funciona com um motor próprio associado ao propulsor do veículo que lhe fornece energia necessária. Como cuidar bem do ar condicionado e fazê-lo durar mais? Depois dessa outra matéria especial, reunimos algumas dicas que muitos motoristas por muitas vezes não sabem.

Nesta matéria usamos o mecânico Ícaro Simões, responsável pela oficina Casalub localizada em Santo Amaro, zona sul de SP.

‌



O grande segredo: carro e ar condicionado sempre funcionando

‌



Um dos segredos para a manutenção correta do ar-condicionado é simplesmente fazer o sistema funcionar com regularidade. Os especialistas recomendam a troca do chamado filtro de cabine uma vez por ano.

Freepik/Reprodução

Ele contém um elemento filtrante que ajuda a segurar as impurezas para que não entrem no sistema e prejudiquem o funcionamento do ar condicionado. “A troca é simples e muita gente nem sabe que existe esse elemento filtrante. É fundamental para a saúde e para o funcionamento do ar”, explica Ícaro Simões.

‌



Freepik/Reprodução

Higienização do ar condicionado: como fazer em casa?

Outro segredo importante é usar o recurso da higienização que pode ser feita dentro da garagem usando os produtos do tipo spray “granada” para limpar o ar. A técnica é simples. Muitas vezes o ar-condicionado tem algum tipo de mau cheiro causado por bactérias e fungos instalados nos dutos do ar condicionado.

Freepik/Reprodução

Basta colocar ali o ar-condicionado para funcionar com os vidros fechados e acionar a função quente. A circulação do ar quente pelos dutos e pelo sistema do carro ajudará a secar a umidade que provoca mau cheiro e que muitas vezes se deve a bactérias e fungos impregnados mas que não resistem ao calor que seca essas superfícies. “Esse choque térmico elimina muitas bactérias e também o mau cheiro de forma simples. Como complemento, pode-se usar os produtos do tipo spray para limpar o ar-condicionado. Porém é preciso sempre fazer a circulação com o ar quente ligado no máximo e por alguns minutos”, diz Simões.

Carro com ar? Vidro fechado

Outro segredo é não deixar o ar-condicionado funcionar com as janelas abertas. Primeiro que a sujeira como folhas, poluição e outras sujidades que poderiam ser barrados pelo elemento filtrante de cabine acaba entrando pelas janelas e pode entrar no sistema do ar-condicionado. Carro equipado com esse item deve funcionar sempre com parcimônia, regularidade e com os vidros fechados.

Freepik/Reprodução

Quando ligar e quanto desligar?

Pouca gente sabe disso mas o ideal é dar a partida no carro e só depois de alguns minutos acionar o ar condicionado. Isso evita sobrecarga no motor e aumenta a vida útil dos componentes do ar.

Freepik/Reprodução

A hora certa de desligar é antes de terminar a viagem. Também não se deve usar a recirculação todo o tempo mas apenas por alguns minutos evitando sobrecarga no mecanismo.

Freepik/Reprodução

Tomar o cuidado de acionar o ar-condicionado depois de ligar o carro e desligá-lo também antes de terminar a viagem ajuda, porém o que os mecânicos recomendam é que o sistema seja usado no cotidiano e não apenas algumas vezes. Quanto mais usar mais tempo irá durar o ar condicionado do carro. Mas sempre com estes cuidados no uso cotidiano.

Freepik/Reprodução

“Hoje os veículos com ar-condicionado são muito mais eficientes do que a 10 ou 15 anos atrás. Antes o consumo podia aumentar até 15%. No entanto, hoje, com exceção dos carros com motor pequeno, o ar-condicionado quase não interfere no consumo do veículo”, relembra Ícaro Simões.

Ícaro Simões, mecânico, arquivo pessoal

