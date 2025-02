Como fazer o ar-condicionado do carro “render” mais no verão Além da manutenção, usar o sistema com parcimônia e algumas dicas simples ajudarão a manter o ar sempre em dia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Reprodução

O ar condicionado já se tornou um item essencial a bordo do carro. Com temperatuas mais altas do que as médias históricas no verão, esse importante equipamento que estreou nos carros da extinta marca Packard em 1939 é o mais requerido quando entramos no carro. Mas o ar condicionado é um item que requer manutenção e algumas dicas podem ser importantes para fazer o equipamento “durar mais”. O R7-Autos Carros entrevistou dois profissionais que atuam em refrigeração automotiva e contribuiram com as dicas

Manutenção

O ar condicionado requer manutenção. Todo ano é preciso verificar mangueiras, força do compressor e o nível do gás “refrigerante” que circula no sistema. Muitas vezes a falta do ar geladinho não é apenas o gás. “falta de gás é sinal de que há vazamento porque o gás tem vida longa mas mangueiras e conexões podem se soltar ou perder suas propriedades”, explica o mecânico Antonio Mattos.

‌



Freepik/Reprodução

Por isso ao menor sinal de perda de potência ou mesmo não funcionamento, o ideal é ir ao mecânico especializado para uma verificação. “Nem sempre o ar-condicionado é uma questão mecânica. Pode ser um disjuntor por exemplo ou algo do acionamento elétrico do carro que requer conserto”, diz Ícaro Simões.

Freepik/Reprodução

Simões lembra que para fazer o sistema de ar condicionado durar mais tempo é importante ligar o mecanismo frequentemente mesmo que o carro não seja muito usado, fazer a manutenção anual e não só quando notar que o equipamento está “fraco” e não forçar o sistema ao notar qualquer anomalia.

‌



Para durar mais tempo

‌



Para usar o ar condicionado algumas dicas também são importantes para que o conforto térmico seja atingido rapidamente e mantido por mais tempo.

Freepik/Reprodução

Ligue o ar condicionado após ligar o carro. Não deixe o ar condicionado ligado sempre. Dê a partida e só depois acione o ar condicionado. Isso evita sobrecarga no sistema elétrico.

Freepik/Reprodução

Ao ligar o ar-condicionado após um tempo parado e com a cabine quente sob o sol, abra os vidros e comece a andar com o carro para que o ar quente seja expulso e o ar frio faça a renovação. Mas isso deve ser feito por um minuto no máximo só para evitar forçar o sistema de refrigeração.

Freepik/Reprodução

O ar-condicionado gasta sim mais combustível. Porém, é importante saber que em velocidade constante como numa estrada ou via expresa deixar os vidros abertos prejudica a aerodinâmica do carro e o ar-condicionado é mais econômico do que deixar o vento entrar.

Freepik/Reprodução

O ideal é não forçar o equipamento deixando na temperatura mínima. Fazer o uso do ar com parcimônia deixando em torno dos 20 a 21 graus bem como tomando os cuidados com o tempo de funcionamento ajudarm a preservar o ar condicionado.

Freepik/Reprodução

Por fim, estacionar à sombra sempre que possível ajuda a manter a temperatura interna mais amena o que também evita forçar o ar-condicionado é sempre uma boa providência. Da mesma forma, aplicar uma película que filtre os raios UV (e o calor) do sol também são recomendados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.