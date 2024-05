5 boas opções de carros compactos com seguro mais barato em 2024 Um dos critérios para a compra de um veículo é o preço do seguro

Sandero em bom estado e com histórico de manutenção em dia pode chegar perto dos R$ 40 mil Sandero em bom estado e com histórico de manutenção em dia pode chegar perto dos R$ 40 mil (Divulgação/Renault)

Sabemos que um dos critérios de “desempate” na hora de comprar um carro é o preço do seguro. Com índices de violência sempre altos, modelos como Hyundai HB20, Chevrolet Onix, Fiat Argo estão na lista dos dez carros mais roubados segundo dados divulgados pela Ituran. Mas então quais são boas opções de carros compactos com seguro mais em conta para levar para casa? O R7-Autos Carros pesquisou e preparou uma lista de cinco carros compactos, com motor econômico, bons de manutenção e com preço de seguro mais acessível para comprar em 2024. Veja quais são:

Dianteira do novo Renault Sandero 2020 Dianteira do novo Renault Sandero 2020

Renault Sandero

O Sandero é produzido hoje apenas na versão Stepway de apelo aventureiro com motor 1.0Sce de 79/82cv e câmbio manual. É espaçoco, de manutenção simples e vem sendo vendido com descontos na linha dos modelos zero quilômetro. Ele está na lista dos 10 mais roubados porém está na última posição. Preço médio do seguro: R$ 3.415.

Volkswagen Polo

O Polo é um carro robusto e confiável além de ter sido bem avaliado nos testes de colisão do Latin NCAP. Hoje como zero quiômetro tem versões como a Track na faixa dos R$ 89 mil, mas há modelos usados como boas opções no mercado. A versão MPI ou Track tem motor 1.0 de 77/84cv e câmbio manual. Preço médio do seguro: R$ 4.240.

Kwid 2023 Kwid 2023 (Renault Divulgação)

Renault Kwid

O subcompacto da Renault é bem econômico embora seja bem pequeno o que não atende a todas as famílias que precisam de um veículo multiuso. Seu motor é o SCe de 79/82cv e câmbio manual. Preço médio do seguro: R$ 2.067.

Fiat Mobi

O subcompacto da Kwid também pode não ser a melhor alternativa em espaço interno mas tem mecânica Fire 1.0 bem tradicional de baixo custo com 70cv e câmbio manual. O preço médio do seguro é R$ 2.812.

Fiat Argo 2023 muda pouco para levar consumidor ao Pulse Fiat Argo 2023 muda pouco para levar consumidor ao Pulse (Felipe Salomão 10.10.2022)

Fiat Argo

O Fiat Argo é um carro bem vendido para frotas e também para consumidor final. Vale lembrar que o Argo também está na lista dos 10 mais roubados do Brasil porém em termos de volume é bem menos procurado por ladrões do que os mais visados como HB20 e Onix por exemplo. Seu motor 1.0 Firefly 3 cilindros tem 72/77cv e câmbio manual e o preço médio do seguro do Fiat Argo é de R$ 3.031

O preço do seguro foi cotado para um perfil de homem casado com 40 anos residente em São Paulo usando plataformas de cotação de seguro por aplicativo. As versões cotadas foram as básicas dos modelos citados ano/modelo 2024.





