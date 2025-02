5 carros de até R$ 40 mil com a manutenção barata em 2025 Veteranos de mercado são boas opções e aqui está o motivo: o motor conhecido e de baixa manutenção Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 02h00 ) twitter

Comprar um carro usado hoje em dia pode não ser tarefa fácil para muita gente. Além dos preços mais altos mesmo depois do final da pandemia, o preço da cesta básica de peças pode ser bem alto em alguns modelos.

Porém, alguns carros compartilham motores com outros modelos o que levam sua manutenção a um custo mais acessível. Quem procura por um carro usado em 2025 pode encontrar nestes cinco modelos de até R$ 40 mil um bom companheiro para o dia a dia

HB20 da primeira fase é boa opção de usado (Hyundai Divulgação) Raphael Hakime/R7

Hyundai HB20 2013: R$ 38,5 mil

O Hyundai HB020 é produzido até hoje com o mesmo motor e é um sucesso de vendas. As versões de entrada tem motor 1.0 “Kappa” de 75/80cv e 10,2kgfm de torque. Esse motor não tem problemas crônicos e é de baixo consumo e manutenção. Desde as versões de entrada o HB20 tem direção elétrica e ar-condicionado e sua fama é tão boa que o interessado terá que procurar muito para encontrar um à venda.

2°) Chevrolet Onix — 55.789 unidades Divulgação/GM

Chevrolet Onix 2013: R$ 39,6 mil

O Onix está na segunda geração, mas os primeiros modelos também têm fama de robustos e confiáveis. O motor “Família 1”’foi usado na linha do Corsa, Celta, Cobalt, Meriva, Zafira e outros em inúmeras versões o que faz dele uma boa escolha no mundo dos usados.

Em décimo está o Renault Sandero, 1°da lista com acréscimo em 2016, com 59.120 contra 54.689 de 2015 Divulgação/Renault

Renault Sandero Hi-flex 1.0 2016: R$ 35,5 mil

O Sandero foi um carro de sucesso da Renault aqui no Brasil. Essa versão de 2016 representa o último ano do motor 1.0 quatro cilindros que é econômico e confiável além de entregar manutenção acessível. Depois dessa versão a Renault passou a usar o motor 1.0SCe que é um três cilindros. Nesse ano o Sandero tem motor 1,0 litro de 77/80cv e 10,5kgfm de torque que foi usado pelo Clio por vários anos.

Fiat Palio 2015 (Fiat Divulgação) Divulgação

Fiat Palio 1.0 2015: R$ 31,7 mil

O compacto da Fiat foi lançado em 1996 e seus últimos modelos são muito procurados no mercado especialmente os mais completos com motor 1.0. Trata-se do motor Fire 1.0 8V de 65cv bem econômico e de manutenção simplificada tendo sido usado por vários modelos em diferentes versões como Uno, Palio, Idea, Siena e Palio Weekend. Suas peças são fáceis de achar mas é preciso garimpar bastante versões mais completas que são raras no mercado.

Gol G5 (Volkswagen Divulgação) Divulgação/VW

Volkswagen Gol 2012 1.0: R$ 27,6 mil

O veterano sempre foi bom de mercado e de manutenções acessíveis. A versão 1.0 da quinta geração (G5) usa o motor EA111 de 72/76cv e 10,6kgfm de torque. Requer apenas o cuidado com a troca de óleo e filtro dentro do prazo e segundo a especificação do fabricante. Sua manutenção é simples e barata e o consumidor só deve ficar atento para comprar versões com ar-condicionado e direção hidráulica que são mais valorizadas.

