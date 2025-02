ABVE elimina “híbridos leves” da classificação de modelos eletrificados Micro híbridos não tem tração elétrica e deixam de ser computados em relatório da entidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h50 ) twitter

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Ao divulgar o relatório de vendas e cenário dos modelos eletrificados no Brasil a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) decidiu eliminar os veículos “híbridos leves”. Segundo a entidade, os carros que não contam com tração elétrica no seu conjunto mecânico não podem ser qualificados como híbridos.

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

No total, 12556 veículos eletrificados foram vendidos no país em janeiro de 2025. Destes, 3700 são elétricos a bateria, 6.701 são híbridos plugin, 1.545 são híbridos “puros” (com sistema auto recarregável) e 610 foram híbridos flex. O número confronta diretamente os dados de vendas da Anfavea que considera o número de 16.700 veículos eletrificados vendidos em janeiro.

Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

“Fizemos essa atualização nos critérios da ABVE Data para deixar mais claro ao consumidor e ao mercado em geral quais veículos podem efetivamente ser considerados eletrificados e quais não”, explicou Ricardo Bastos, presidente da ABVE.

ABVE/Divulgação ABVE/Divulgação

De acordo com Bastos “Os MHEV de 12V a 48V, que até o ano passado representavam uma parcela pouca expressiva do mercado, podem aumentar significativamente sua participação nos próximos anos, substituindo os similares a combustão, ainda que, a rigor, não possam ser considerados veículos eletrificados”.

Ricardo Bastos, presidente da ABVE - ABVE/Reprodução

Assim, a ABVE passa a qualificar esses veículos híbridos leves como “micro híbridos”, sem tração elétrica não podem ser considerados híbridos de fato. Em janeiro os híbridos desse tipo representaram 3.946 unidades, sendo 2.883 MHEV com sistema elétrico 12V e 1.063 MHEV 48V.

