Adeus V8: Mercedes AMG GT agora é um quatro cilindros híbrido leve

A Mercedes acaba de apresentar na Europa o novo AMG GT, um esportivo que sempre teve a áurea de um cupê instigante e com motor sobra. Tinha. Agora ele perde o tradicional V8 com tração traseira adotando um 2.0 turbo de quatro cilindros que tem nada menos que 422cv e 51kgfm de torque.

Se por um lado o ronco do V8 biturbo de 585cv sai de cena em prol de um mundo mais sustentável, a Mercedes promete a mesma esportividade da nova versão. O novo motor 2.0 tem câmbio AMG Speedshift MCT de dupla embreagem e 9 marchas e segue posicionado no eixo traseiro para chegar a 280km/h. Ao menos nos números e com 0-100km/h de 4,6s a emoção deve ser a mesma. Esse conjunto tem sistema híbrido leve de 48V.

O visual da nova versão é mais limpo. Nas dimensões são 4,73m de comprimento, 1,93m de largura (cinco centímetros mais estreito) e 1,35m de altura, com dianteira longa e traseira curta para melhorar a performance.

O painel da Mercedes AMG GT tem tela à esquerda de alta definição bem como multimídia vertical ao centro, comandos de voz MBUX, personalização de modos de condução e todos os controles já presentes em outros carros da gama. Já bancos AMG esportivos de série e rodas aro 19 mas há opção de modelos com 20 e 21 polegadas.

Entre os modos de condução a Mercedes aposta nas configuracoes “Individual”, Slippery", "Comfort", "Sport", "Sport +" e"RACE", que aparece se o cliente adquirir o AMG DYNAMIC PLUS.

Na Europa os preços esperados estão em torno dos 130 mil euros, o que daria cerca de R$ 700 mil em valores convertidos. Seria um preço 20% menor que o antigo V8 mas só teremos acesso aos valores do novo AMG GT quando a Mercedes Benz realmente divulgar essa novidade.