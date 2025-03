Além da F-150 Tremor, Ford promete “família de picapes” com grife esportiva

Além da F-150 Tremor, Ford promete “família de picapes” com grife esportiva Primeiro modelo deve ser mesmo a F-150 que já foi flagrada várias vezes em testes pelo país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h00 ) twitter

Ford/Divulgação

A Ford confirmou na última semana a chegada de uma família de picapes Tremor este ano no Brasil, adicionando novas opções no portfólio para veículos esportivos diferenciados. Além do visual exclusivo, a característica principal que distingue os modelos Tremor é a capacidade off-road sem abrir mão da dirigibilidade, segurança e conforto para uso na cidade e na estrada.

Ford/Divulgação

O primeiro modelo deve ser mesmo a F-150 que já foi flagrada várias vezes em testes pelo país. A linha Ranger também deve ter uma variante esportiva. Na linha Tremor a picape média tem motor 2.0 biturbo de 201cv.

Ford/Divulgação

“O conceito Tremor surgiu da observação do mercado. Vimos que muitos consumidores gostam de fazer alterações nas picapes para aumentar a capacidade off-road e sentimos que havia um bom potencial para oferecer isso de fábrica, com uma solução mais funcional e robusta”, informa o gerente de Marketing da Ford, Dennis Rossini.

Além de motores potentes, o pacote Tremor inclui altura elevada do solo, suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída ampliados, pneus todo-terreno, diferencial blocante e protetores inferiores. Acessórios e acabamentos exclusivos criam uma aparência distinta e única. Isso inclui tanto o exterior como o interior, com texturas, cores e materiais exclusivos.

Ford/Divulgação

Além dos itens mecânicos que permitem transpor obstáculos off-road como areia, pedra, lama e subidas íngremes, o pacote Tremor inclui recursos eletrônicos que tornam mais fácil a aventura, tanto para o cliente novato como para o expert em viagens e trilhas.

