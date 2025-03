Além do cautelar: empresas oferecem avaliação de carros usados Além do laudo de transferência e cautelar, empresas oferecem análises mais completas para assegurar clientes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Reprodução

O laudo cautelar é um serviço de verificação da estrutura de um veículo bem como o seu histórico. Esse documento feito por empresas credenciadas no Detran cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Porém, embora esta verificação traga dados precisos sobre o histórico de carros usados muita gente ainda tem dúvida na hora de qual veículo usado comprar.

Freepik/Reprodução

Seja pela questão mecânica, pela conservação visual, por dúvidas a respeito da manutenção ou por qualquer outro motivo, uma verificação feita por um especialista pode ser o diferencial decisivo na hora de comprar um carro. Hoje, muitas empresas que atuam no segmento de emissão de laudos oferecem serviços mais abrangentes de verificação. Veja algumas delas:

Visão Total: ACVT

‌



A rede Visão Total que tem cerca de 200 unidades no país oferece o chamado ACVT - análise completa visão total. Além da pesquisa de dados e histórico do carro o laudo “ACVT” é uma análise mecânica de itens elétricos e do funcionamento dos itens de série do veículo. São centenas de itens verificados no carro como sistema elétrico e eventual funcionamento defeituoso do sistema de partida, do ar condicionado, estado da pintura e até sinais de desgaste do motor o que indica manutenção mais pesada a ser feita no futuro.

Freepik/Reprodução

Dekra Garantido

‌



A rede de vistorias Dekra que tem cerca de 400 unidades pelo país criou um produto chamado “Dekra Garantido” que é uma análise mais completa do que o laudo cautelar.

Freepik/Reprodução

O técnico da empresa verifica o estado dos pneus, bancos, assoalho, riscos ou amassados na lataria, além de avaliar o funcionamento de itens como vidros, ar condicionado, som, multimídia, entre outros. Esta vistoria também fornece um histórico veicular em parceria com a empresa Checkauto.

‌



Supervisão Certicar

O serviço da rede Supervisão que tem 200 unidades distribuídas pelo país analisa 210 itens do carro. O laudo Certicar também segue o padrão de uma avaliação mais criteriosa que vai além de uma análise de estrutura e documentação do veículo. Essa análise é composta pela verificação de pintura e funilaria, itens acessórios como ar condicionado e som, além das condições estruturais, identificação, originalidade de chassi, motor e câmbio e histórico (roubo, furto, sinistros e leilão).

Freepik/Reprodução

Independente da escolha da empresa, o cliente poderá pesquisar a validade e a certificação pelo site do DETRAN. No caso de São Paulo o órgão oferece uma lista das empresas aptas para a verificação e emissão de laudos de transferência e cautelar. Veja neste link a lista de empresas credenciadas pelo DETRAN SP.

VISTORIA CAUTELAR: como é feita? Passo a passo. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.