Alfa Romeo desiste de ser "totalmente elétrica" até 2027 Tonale se manterá híbrido, mesma opção do Junior que deve ser lançado nos EUA esse ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/01/2025 - 11h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h16 )

A Alfa Romeo que vem planejando uma fase na Europa e América do Norte tornou oficial no último final de semana que não será mais uma marca só com carros elétricos até 2027. A confirmação veio do próprio Chris Feuell, chefe da Alfa Romeo na América do Norte.

Feuell disse que a decisão foi tomada após uma série de reunião de cerca de 100 concessionários da Alfa Romeo nos Estados Unidos.

“A maior mudança em nosso plano de produtos e tecnologia é a transição de uma estratégia exclusivamente elétrica para uma multienergia,” disse Feuell ao Automotive News.

O Alfa Romeo Tonale híbrido que deveria ser somente elétrico a partir do próximo ano pode até ganhar evoluções mas não deixar sua motorização atual. Já o Alfa Romeo Júnior deve vir também com motor híbrido aos Estados Unidos.

As vendas da Alfa Romeo caíram 19% em 2024 nos Estados Unidos. Ainda há veículos produzidos em 2024 em estoque e dezenas de concessionárias fecharam as portas na América do Norte. Feuell tem a missão de retomar as vendas e melhorar a disponibilidade de modelos híbridos que o consumidor está disposto a comprar.

