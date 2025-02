Amarok será híbrida a partir do ano que vem, diz sindicato Projeto pode vir em parceria com a SAIC chinesa e já tem nome Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SAIC Maxus T90 - SAIC/Divulgação

A “nova” Amarok estreou em outubro do ano passado nas lojas e até agora não empolgou os consumidores por aqui. Mas os argentinos terão uma solução em breve: uma nova Amarok com opção de motor híbrido produzida em General Pacheco. A informação é de Mario Manrique, secretário-geral adjunto do SMATA, sindicato dos metalúrgicos da Argentina.

SAIC Maxus T90 - SAIC/Divulgação

Manrique afirmou à rádio Gráfica FM argentina que esteve recentemente na Alemanha e conheceu o projeto para a produção de uma picape que irá substituir a Amarok. Com produção concentrada em general Pacheco, a nova geração terá opção a combustão e híbrida, algo inédito para a indústria local.

Volkswagen/Divulgação

A nova picape faz parte do “Projeto Patagônia” e encaixa com a fala dos executivos da Volkswagen por ocasião do lançamento do facelift da Amarok. Seria uma mudança para durar até no máximo quatro anos.

Volkswagen/Divulgação

“Na Volkswagen (Alemanha) nos deram um modelo novo para 2026, que se soma a outros projetos similares que já temos na Toyota e Ford. Serão veículos híbridos e a combustão”, disse Manrique.

‌



Volkswagen/Divulgação

Fato é que não teremos a Volkswagen Amarok produzida sobre a base da Ranger na América Latina. A chance é que a Volkswagen desenvolva o projeto em andamento com a SAIC chinesa que já tem a picape Maxus T90 em fase adiantada e que poderia ser feita em Pacheco.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen

Na China a Maxus combina motor 2.0 turbodiesel com 218cv e motor elétrico de 175cv com baterias de 75kw. Seria uma nova saída mais rápida e eficiente para dar um salto de modernidade para a Amarok tanto na Argentina quanto aqui no Brasil.

‌



POR QUE NAO VENDE NADA? Teste com a Amarok Comfortline 2025. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.