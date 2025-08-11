Amarok terá série especial para comemorar os 70 anos de Barretos
Picape mantém motor de até 272cv mas ganha acabamentos exclusivos
A Volkswagen vai lançar uma série especial da Amarok comemorativa aos 70 anos do Circuito de Barretos que é o maior rodeio do Brasil. A edição foi criada em parceria com a comitiva “Os independentes” para celebrar o legado do evento que acontece tradicionalmente na cidade paulista no mês de agosto.
Serão apenas 200 unidades numeradas com acabamento exclusivo mantendo a motorização V6 diesel.
As unidades da série especial virão na cor cinza Moonstone e detalhes como capota marítima e amortecedor na tampa da caçamba, adesivo lateral e emblemas especiais.
Por dentro, a série especial traz um emblema numerado, tapetes especiais de borracha e ainda um conjunto de rodas específicas de 20 polegadas, pedaleiras, capa dos retrovisores em preto brilhante, estribos e santantônio “Extreme”.
Na motorização o V6 turbodiesel de 258/272cv e 59kgfm de torque não muda bem como a tração integral 4Motion e câmbio automático de oito marchas.
A Amarok será mostrada durante o evento ao longo dos 130 shows previstos. O Circuito de Barretos deve receber público em torno de 1 milhão de pessoas no final de agosto.
