Amarok terá série especial para comemorar os 70 anos de Barretos Picape mantém motor de até 272cv mas ganha acabamentos exclusivos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2025 - 16h25 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h31 )

A Volkswagen vai lançar uma série especial da Amarok comemorativa aos 70 anos do Circuito de Barretos que é o maior rodeio do Brasil. A edição foi criada em parceria com a comitiva “Os independentes” para celebrar o legado do evento que acontece tradicionalmente na cidade paulista no mês de agosto.

Picape terá versão comemorativa em alusão aos 70 anos do Circuito de Barretos Volkswagen Divulgação

Serão apenas 200 unidades numeradas com acabamento exclusivo mantendo a motorização V6 diesel.

Picape terá versão comemorativa em alusão aos 70 anos do Circuito de Barretos Volkswagen Divulgação

As unidades da série especial virão na cor cinza Moonstone e detalhes como capota marítima e amortecedor na tampa da caçamba, adesivo lateral e emblemas especiais.

Picape terá versão comemorativa em alusão aos 70 anos do Circuito de Barretos Volkswagen Divulgação

Por dentro, a série especial traz um emblema numerado, tapetes especiais de borracha e ainda um conjunto de rodas específicas de 20 polegadas, pedaleiras, capa dos retrovisores em preto brilhante, estribos e santantônio “Extreme”.

‌



Picape terá versão comemorativa em alusão aos 70 anos do Circuito de Barretos Volkswagen Divulgação

Na motorização o V6 turbodiesel de 258/272cv e 59kgfm de torque não muda bem como a tração integral 4Motion e câmbio automático de oito marchas.

Picape terá versão comemorativa em alusão aos 70 anos do Circuito de Barretos Volkswagen Divulgação

A Amarok será mostrada durante o evento ao longo dos 130 shows previstos. O Circuito de Barretos deve receber público em torno de 1 milhão de pessoas no final de agosto.

‌



