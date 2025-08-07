Volkswagen confirma: nova Amarok terá opção de motor híbrido Marca confirma opção eletrificada na Argentina a partir de 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2025 - 12h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h53 ) twitter

Nova VW Amarok SAIC/Divulgação

A Volkswagen confirmou que a próxima geração da Amarok será produzida na Argentina com motorização híbrida. A informação foi divulgada durante uma reunião entre executivos da montadora e o governo argentino, realizada no Ministério da Economia no dia 5 de agosto. No encontro, o presidente da Volkswagen Argentina, Marcellus Puig, detalhou o plano de investimento de US$ 580 milhões para a fábrica de General Pacheco, região da Grande Buenos Aires, onde a picape e produzida hoje e passa por uma modernização.

Maxus Interstellar X SAIC/Divulgação

A nova geração da Volkswagen Amarok, previsto para começar a ser fabricada em 2026 e lançada comercialmente em 2027, usa uma plataforma compartilhada com a chinesa SAIC. Essa base é a mesma da picape Maxus Interstellar X, sendo maior que a atual com cerca de 5,55 m de comprimento, 30 cm a mais que a Amarok atual.

Maxus Interstellar X SAIC/Divulgação

A Volkswagen afirma que apesar da base da SAIC, a Amarok da América do Sul terá um desenvolvimento específico para a região. Segundo Alexander Seitz, chairman da Volkswagen para a região, metade dos componentes será desenvolvida localmente. O design ficará a cargo de José Carlos Pavone, responsável por modelos como Nivus e Tera. O primeiro desenho já foi divulgado e confronta com os primeiros modelos da picape que vem sendo flagrada nos últimos meses ainda com seu design original para o mercado chinês.

Maxus Interstellar X SAIC/Divulgação

A motorização será adaptada ao mercado brasileiro e argentino. Além da versão híbrida, há expectativa que a Amarok mantenha o V6 3.0 turbodiesel, atualizado para atender às normas de emissões que entram em vigor em 2027. A versão híbrida deve complementar a linha como resposta à eletrificação no segmento. Concorrentes também feitas na Argentina como Ford Ranger e Toyota Hilux também preparam modelos eletrificados.

