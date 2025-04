Nova Amarok será baseada na SAIC Maxus: veja Fotos Picape média chinesa dará base para novo projeto Volkswagen Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h00 ) twitter

A Volkswagen confirmou um investimento de R$ 3,2 bilhões na fábrica de General Pacheco na Argentina para fazer a nova geração da Amarok. No comunicado do plano, a Volkswagen da Argentina confirmou que o desenvolvimento da nova geração que chega só em 2027 será baseado na SAIC MAXUS, uma picape de destaque no mercado chinês.

E direto da China o R7-Autos Carros viu de perto a atual Maxus, picape diesel e também híbrida e até elétrica que dará base para a nova picape.

Mesmo com pesados adereços a Maxus chinesa é um pouco maior que a Amarok atual com 5,50m de comprimento, 2,00m de largura, 1,86m de altura e entre eixos de 3,30m. Ela é 15cm maior e com 20cm a mais que a Amarok atual.

A Maxus tem versão diesel mas também híbrida plugin já confirmada para a futura Amarok. Na China o motor é um 2,5 litros de 225cv e 52,8kgfm com tração 4x4 e também a híbrida com motor extra elétrico e bateria grande de 102kwh para até 436cv de potência total. Ainda não há informações sobre a nova Amarok e se ela manterá o V6 turbodiesel.

No design já sabemos que a Amarok terá sua própria linguagem típica dos Volkswagen e não o visual da Maxus chinesa. Mas ainda assim, linhas retas internas, telas integradas e estrutura mais leve devem fazer parte da novidade.

