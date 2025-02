Atual geração da Ford F-150 dura pelo menos mais quatro anos Fornecedores confirmam informação dada pela gestão de suprimentos da Ford a um site internacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h00 ) twitter

Com vendas em alta e algumas incertezas sobre regulações, a atual geração da Ford F-150 irá durar por pelo menos mais quatro anos. Essa foi a indicação de fornecedores de peças da Ford que confirmaram ao site Automotive News que a empresa está negociando algumas reduções de custo mas com a certeza de que a picape seguirá sendo feita nos Estados Unidos.

A notícia chega em um contexto em que a Ford enfrenta alguns desafios. O primeiro é acelerar o desenvolvimento de produtos híbridos plugin, pois a aceitação de modelos 100% elétricos está longe de surpreender.

Tanto que em 2024 a Ford afirmou que perdeu nada menos do que US$ 5 bilhões, cerca de R$ 26 bilhões com produção de carros elétricos como a Ford F-150 Lightining que é a versão elétrica da sua picape.

Desde 2023 a Ford trocou a liderança da gestão de suprimentos que agora está sob encargo de Liz Door. A executiva tem melhorado a comunicação com fornecedores afinal com mais de 600 mil unidades vendidas por ano, a negociação de peças e margens de fornecedores deve render uma série de rodadas acirradas de concorrência e ajustes.

Hoje a Ford vende no Brasil a F-150 apenas na versão Lariat por R$ 545 mil. E pelo visto assim como a picape o motor V8 deve estar garantido por um bom tempo ainda que conviva com versões híbridas e elétricas.

