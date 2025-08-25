Audi A5 Performance: testamos o renovado sedã premium Modelo alemão tem o estilo dos veículos elétricos e mantém boa dirigibilidade ao volante Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h09 ) twitter

Audi A5 Audi/Divulgação

A Audi lançou no Brasil a nova geração do A5, que é oferecida por R$ 379.990 na versão única Performance S edition quattro. A produção é concentrada em Neckarsulm, na Alemanha, e as vendas começam em setembro no país. Será o primeiro carro da plataforma PPC (Premium Platform Combustion) com motor EA888 evo5. O R7-Autos Carros testou o renovado sedã médio substituir o do A4 no mercado.

Novo visual fluido

‌



O Audi A5 representa uma nova geração com design fluido e aerodinâmico. O sedã segue a nova identidade visual da marca, com proporções mais baixas e largas, rodas maiores, faróis redesenhados e grade frontal ampliada além de rodas de 20 polegadas. Na traseira, as lanternas são interligadas por uma faixa de LED, enquanto as saídas de escapamento adotam formato retangular. Há um difusor traseiro pintado em preto brilhante para completar o conjunto. O sistema de iluminação utiliza luzes diurnas digitais em LED nos dois conjuntos ópticos.

Audi A5 Audi/Divulgação

O visual é o mesmo da nova família de carros construídos sobre a plataforma a combustão (PPC) ou elétricos (PPE) o que atualiza a linha Audi levando em conta a clientela exigente.

‌



Audi A5 Audi/Divulgação

Na cabine, o painel foi reformulado e traz telas voltadas ao motorista e passageiro. O quadro de instrumentos digital Audi virtual cockpit tem 11,9 polegadas e o display central, sensível ao toque, mede 14,5 polegadas com exibição de cidades e monumentos 3D. O painel utiliza tecnologia OLED e formato curvo. A nova identidade vai trazer o estilo presente em futuras novidades como o novo Audi Q5 que deve estrear no Brasil.

Audi A5 Audi/Divulgação

Nas dimensões o A5 de nova geração tem 4,82m de comprimento, sendo 7cm mais longo que o anterior e o porta malas tem 417 litros.

‌



Itens de série

Além dos faróis em LED (não em Matrix de LED como disponível na Europa), teto solar panorâmico com ajuste de transparência, ar condicionado de três zonas, conjunto de assistências ao motorista com controle de Cruzeiro adaptativo, assistência para estacionamento, alerta e frenagem de emergência, sistema de som com 10 falantes e controles de retrovisores e ajuste de bancos e vidros que voltam para a porta em comandos físicos. Há um novo pacote de luzes ambientes com 30 cores que também faz parte dos itens de série bem como bancos esportivos com memória.

Audi A5 Audi/Divulgação

Primeiro contato com o Audi A5

O renovado sedã Audi A5, é o substituto do seu homônimo com perfil de sedã e também do A4 que tinha perfil mais tradicional. Ganha em conectividade e modernidade e mantém a tradição de bons motores a combustão.

Audi A5 Audi/Divulgação

O A5 é equipado com motor 2.0 TFSI que entrega 272 cv e torque de 40,7 kgfm. Porém engana-se quem pensa que esse motor é o mesmo das versões antigas. O motor tem quatro cilindros e trabalha com ciclo Miller, sistema de refrigeração de pistões e comando de corrente além de um intercooler a água colocado no coletor de admissão. A turbina que era convencional ganha sistema de geometria variável e melhoria no desempenho em baixas rotações e trabalha a 500bar (antes 350bar).

Audi A5 Audi/Divulgação

Na prática a responsabilidade do motor melhorou muito tanto em médias quanto em altas rotações. Mas silencioso, promete também ser mais eficiente no consumo algo que ainda não foi possível testar na prática.

A transmissão é automatizada S tronic de sete marchas, e a tração é integral quattro com tecnologia Ultra que entra em ação em 2 milésimos de segundo. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 5,9 segundos, com velocidade máxima de 210 km/h. No primeiro contato, fica evidente que a Audi priorizar a eficiência sem abrir mão da conectividade a bordo.

Audi A5 Audi/Divulgação

Alguns itens ficaram de fora e que estão presentes nas configurações vendidas na Europa ao menos na Performance S. São eles o head up display por exemplo, que seria bem vindo ou os faróis em LED Matrix. A estratégia era segurar um pouco o preço pois ainda que custe R$ 379,9 mil, o A5 se nivela em proposta ao BMW Série 3, campeão de vendas no segmento, e se torna um concorrente a ser batido. Agora a Audi responde à altura com eficiência e conectividade.

