Audi vai encerrar produção do Q8 com fechamento de fábrica SUV elétrico terá produção encerrada e 3.000 pessoas serão dispensadas Autos Carros|Marcos Camargo Jr 28/01/2025 - 15h21 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h35 )

Audi/Reprodução

O primeiro elétrico da Audi terá sua produção encerrada em 28 de fevereiro, quando a fábrica de Bruxelas será fechada. Mesmo após intensas negociações e um plano de reestruturação que foi cogitado em meados de agosto do ano passado, a Audi confirmou hoje o encerramento da produção do Q8 e-tron.

As 3.000 pessoas serão demitidas após um acordo com o sindicato local. A Audi não deu muitos detalhes sobre a negociação feita com os colaboradores mas o sindicato confirmou que será pago um “Seguro social” que é um valor mínimo por algum tempo.

Audi/Reprodução

“Além disso, foi anunciado pela fabricante um bônus complementar para todos os empregados. Isso inclui métricas de pagamento conforme a idade, especialmente aqueles que tem mais de 60 anos com serviços de coaching e recolocação”, disse o sindicato. No entanto, a Audi disse que não há nenhuma negociação com marcas chinesas que estariam eventualmente interessadas na planta.

Audi/Reprodução

O CEO da Audi Bruxelas, Thomas Bogus, disse: “Estou muito satisfeito que, apesar das negociações difíceis, conseguimos chegar a um acordo justo para os funcionários.” Ele acrescentou que o esforço “exigiu muito de todas as partes envolvidas nas negociações”, mas “no final, todos se concentraram no que realmente importa e colocaram os funcionários no centro de suas ações.”

