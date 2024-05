Blindado e anfíbio: os veículos do exército no resgate às vítimas do RS Veículo envolvido nas operações é o caminhão MaxxPro Recovery Vehicle de tração 6×6

Blindado e anfíbio: os veículos do exército no resgate às vítimas do RS

Durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, além da grande mobilização de pessoas com barcos, veículos off road e picapes no resgate das populações e distribuição de donativos, o uso de veículos do exército chamou a atenção nos últimos dias. Que veículos são esses? Que motor eles tem?

O primeiro veículo de destaque é o Guarani, isso há 11 anos pelo exército. Ele tem tração 6x6 integral nas rodas de grandes dimensões.

Com peso de 14,7 toneladas conta com motor Diesel Cursor 9 FPT Fiat Powertrain 9F2C que tem 383 cv, transmissão automática ZF Friedrichshafen 6HP602S, pneus rum flat Hutchinson e chega a 110km/h com tração Bosch e eixos Dana.

Esse veículo tem cerca de 7 metros de comprimento e passa com desenvoltura por áreas alagadas. Permite que 11 pessoas estejam a bordo e o custo de cada veículo desses fica em torno dos R$ 6 milhões.

Outro veículo envolvido nas operações é o caminhão MaxxPro Recovery Vehicle de tração 6×6 com ampla capacidade de carga de produtos bélicos com reboque de até 42 toneladas. É fabricado nos Estados Unidos pela Navistar com motor MaxxForce 8.9 L, turbo diesel com 450cv e transmissão automática de seis velocidades.

Outro veículo empregado no resgate às vítimas no Rio Grande do Sul são os caminhões Atego 1725 4x4, fabricado pela Mercedes Benz e que faz parte de um lote recente de veículos de 1.590 unidades entregues ao Exército.





